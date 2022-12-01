Три человека пострадали в ДТП на Рублевском шоссе в Москве

Три человека пострадали в результате ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Об этом в среду, 30 ноября, агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Авария произошла ранее тем же днем в районе Ярцевской улицы. Водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, пишет «Москва 24». В результате были госпитализированы водитель и два пассажира.

В столичном дептрансе отметили, что по итогу ДТП оказались заняты две полосы из пяти в направлении Кутузовского проспекта. Для движения в сторону МКАД была занята одна полоса из трех.

К настоящему моменту проезжая часть освобождена. Прокуратура Западного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ранее в этот день автомобиль Peugeot врезался в парапет подземного пешеходного перехода около дома 94 по Ленинградскому шоссе в Москве. В результате погибли два человека — 17-летний водитель и 21-летняя пассажирка.