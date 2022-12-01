Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах российского Министерства обороны стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом состоялся 28 ноября. Старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Ранее, 2 ноября, ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. В тот же день спутник был выведен на орбиту.

22 октября на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе.