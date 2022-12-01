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«Газпром» не признал правомерность требований Uniper о возмещении убытков

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«Газпром Экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований немецкого импортера газа Uniper о возмещении убытков. Об этом сообщили в компании 30 ноября.

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«ООО «Газпром экспорт» подтверждает, что германская компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля», — заявили в компании.

Отмечается, что Uniper потребовала возмещения убытков, понесенных компанией в связи с якобы недопоставкой российской компанией объемов газа с июня. Uniper была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене.

Затраты только на закупку газа составили не менее €11,6 млрд и будут расти до конца 2024 года.

Однако «Газпром» в июле уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа. Поставщик топлива сократил поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать из-за санкций.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернула «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

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