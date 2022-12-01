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Российские военные уничтожили склад боеприпасов националистов
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов националистов

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские артиллеристы отразили наступление украинских националистов, уничтожив склад боеприпасов и пять артиллерийский орудий противника, благодаря четким указаниям подполковника Руслана Кутлугильдина. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 1 декабря.

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Подполковник Руслан Кутлугильдин в ходе отражения наступления украинских националистов на одном из тактических направлений осуществлял подготовку артиллерийских подразделений к выполнению боевых задач. На фоне артиллерийских контрударов врага Руслан оперативно наладил непрерывную боевую работу артиллерийского дивизиона. Так, пехотное подразделение националистов, потеряв четыре танка и четыре боевые бронированные машины с большими потерями были выведены для переформирования. Благодаря самоотверженности, профессионализму и опыту подполковника Руслана Кутлугильдина было отбито семь атак украинских националистов.

Старший матрос Антон Кирпичев в составе батальонной тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими националистами. Действуя под прикрытием, Антон занял выгодную огневую позицию в заброшенном здании с крупнокалиберным пулеметом и вел наблюдение. Обнаружив скрытно передвигающуюся вооруженную группу противника, он немедленно доложил об этом командиру. Было решено дать бой врагу, после чего Кирпичев метким огнем уничтожил пять националистов. Диверсионная группа противника была вынуждена отступить.

Ефрейтор Александр Решетов выполнял боевую задачу по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. После того, как в результате артиллерийского обстрела украинских боевиков командир взвода получил ранение, ефрейтор Александр Решетов принял командование взводом. Он распределил военнослужащих в наступлении, и взвод продолжил выполнение боевых задач. Ефрейтор обнаружил танк украинских националистов, который предпринял попытку обойти российское подразделение и ударить в тыл. Быстро сориентировавшись, Решетов произвел прицельный выстрел из противотанковой управляемой ракетой и уничтожил врага. Благодаря решительным и профессиональным действиям ефрейтора удалось успешно выполнить наступление для освобождения населенного пункта из-под контроля неонацистов.

Ранее, 30 ноября, майор Денис Черняков продолжил корректировку огня по боевиками, получив травму, которую получил, оказывая помощь раненым солдатам и эвакуируя их из-под огня украинских боевиков. Десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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