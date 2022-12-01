Реклама
Прямой эфир
Армия
Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Туризм
Ирак с 1 декабря отменит для туристов требование иметь сертификат о вакцинации
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
ЕС пригрозил Маску запретить Twitter при несоблюдении правил
Спорт
Месси не забил гол в ворота Польши в матче ЧМ-2022
Экономика
Bloomberg узнало об обсуждении в ЕС потолка цен на нефть из РФ в $60
Общество
Повышение тарифов ЖКХ произойдет в России 1 декабря
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов националистов
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

Совфед одобрил закон о праве родителей инвалидов брать 24 дополнительных выходных подряд

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации одобрил законопроект о праве родителей детей с инвалидностью использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом говорится в Telegram-канале верхней палаты парламента в среду, 30 ноября.

Пенсии детям-инвалидам – 2023: на сколько повысят, как оформить

Документ единогласно поддержали все 155 участников голосования. Госдума приняла закон в третьем чтении 23 ноября. Поправки должны вступить в силу в сентябре следующего года после подписи президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что родитель ребенка-инвалида может однократно в течение календарного года использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Право на получение дополнительных выходных имеет один из родителей (опекун, попечитель).

Добавляется, что правительство определит точный порядок согласования графика таких выходных позже. По мнению законодателей, мера позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время. Также она поспособствует развитию системы социальной защиты.

Ранее в ноябре первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать пенсию и по потере кормильца, и по инвалидности.

Она напомнила, что по закону ребенок-инвалид в случае смерти родителя имеет право только на одну пенсию: или по инвалидности, или по потере кормильца. Парламентарий попросила изменить данную ситуацию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022