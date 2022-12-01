Совфед одобрил закон о праве родителей инвалидов брать 24 дополнительных выходных подряд

Совет Федерации одобрил законопроект о праве родителей детей с инвалидностью использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом говорится в Telegram-канале верхней палаты парламента в среду, 30 ноября.

Документ единогласно поддержали все 155 участников голосования. Госдума приняла закон в третьем чтении 23 ноября. Поправки должны вступить в силу в сентябре следующего года после подписи президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что родитель ребенка-инвалида может однократно в течение календарного года использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Право на получение дополнительных выходных имеет один из родителей (опекун, попечитель).



Добавляется, что правительство определит точный порядок согласования графика таких выходных позже. По мнению законодателей, мера позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время. Также она поспособствует развитию системы социальной защиты.

Ранее в ноябре первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать пенсию и по потере кормильца, и по инвалидности.

Она напомнила, что по закону ребенок-инвалид в случае смерти родителя имеет право только на одну пенсию: или по инвалидности, или по потере кормильца. Парламентарий попросила изменить данную ситуацию.