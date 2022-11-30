Турция приостановила участие в совместном патрулировании в Сирии

Последние две недели Турция не принимает участия в совместном патрулировании на территории сирийской республики, при этом она не предоставляет никаких мотивированных отказов. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«На протяжение последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа», — рассказал Егоров в ходе брифинге.

Кроме того, генерал-майор также сообщил, что террористическая организация «Джабхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) планирует нанесение ударов по российской авиабазе Хмеймим.

Ранее, 29 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

Ранее, 23 ноября, страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает РПК причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов.