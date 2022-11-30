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Кирби: США не поставляют Украине вооружения большой дальности во избежание эскалации

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Соединенные Штаты Америки не планируют поставки вооружения большой дальности на Украину, так как опасаются эскалации существующего конфликта, но сохраняют тесное взаимодействие с союзниками по передаче киевскому режиму дополнительных систем ПВО. Об этом в среду, 30 ноября, заявил представитель Белого дома Джо Кирби.

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«Мы работаем в тесном сотрудничестве с Украиной, на ежедневной основе, стремясь решить вопросы, касающиеся ее оборонного потенциала и удовлетворить ее нужды в данной сфере», — ответил он на вопрос о том, почему США отказываются поставлять Украине вооружение большей дальности.

Кирби указал на нежелание американской стороны «видеть еще большей эскалации конфликта», из-за чего США отказываются поставлять Украине вооружения большой дальности.

«Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками и партнерами по вопросу предоставления дополнительных современных систем противовоздушной обороны», — отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что подход Вашингтона к поставкам оружия Киеву будет пересмотрен в соответствие с потребностями украинской стороны в текущей ситуации.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. По его словам, западная поддержка может дать Украине возможность занять сильную сторону в переговорах с Россией.

В сентябре сообщалось, что Украина отправила США запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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