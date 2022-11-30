Кирби: США не поставляют Украине вооружения большой дальности во избежание эскалации
Соединенные Штаты Америки не планируют поставки вооружения большой дальности на Украину, так как опасаются эскалации существующего конфликта, но сохраняют тесное взаимодействие с союзниками по передаче киевскому режиму дополнительных систем ПВО. Об этом в среду, 30 ноября, заявил представитель Белого дома Джо Кирби.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве с Украиной, на ежедневной основе, стремясь решить вопросы, касающиеся ее оборонного потенциала и удовлетворить ее нужды в данной сфере», — ответил он на вопрос о том, почему США отказываются поставлять Украине вооружение большей дальности.
Кирби указал на нежелание американской стороны «видеть еще большей эскалации конфликта», из-за чего США отказываются поставлять Украине вооружения большой дальности.
«Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками и партнерами по вопросу предоставления дополнительных современных систем противовоздушной обороны», — отметил представитель Белого дома.
Он добавил, что подход Вашингтона к поставкам оружия Киеву будет пересмотрен в соответствие с потребностями украинской стороны в текущей ситуации.
Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. По его словам, западная поддержка может дать Украине возможность занять сильную сторону в переговорах с Россией.
В сентябре сообщалось, что Украина отправила США запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.
Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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