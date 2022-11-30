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В МО РФ сообщили о планах террористов ударить по российским позициям в Сирии

Минобороны: террористы планируют ударить беспилотниками по российской авиабазе Хмеймим
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) планирует нанесение ударов с использованием беспилотников по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров в среду, 30 ноября.

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Кроме того, террористы планируют ударить по сирийским позициям в провинции Идлиб.

«В населенных пунктах Нахлая (10 км южнее Идлиба) и Джиср-эш-Шугур (30 км юго-западнее Идлиба) боевики завершили оборудование площадок и переброску на них расчетов для запуска беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил Егоров.

Ранее, 18 октября, Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей вооруженных сил Сирии. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения.

Ранее, 16 октября, военные России и Сирии ликвидировали 20 боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), причастных к подрыву автобуса в Дамаске.

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