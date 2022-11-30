Обязательная маркировка пива в стекле или полимерной упаковке начнется с 1 октября 2023

Обязательная маркировка пива в кегах, в том числе безалкогольного, начнется в РФ с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое 30 ноября было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки <...>; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года», — говорится в тексте постановления.

Что касается пива в стеклянной и полимерной упаковках, то его обязательная маркировка начнется с 1 октября следующего года.

15 ноября заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев рассказал, что сегодня доля нелегального оборота пива и пивных напитков достигла максимума за пять лет, а потери государства превышают 30 млрд рублей в год.

Сообщалось, что в настоящее время завершается интеграция двух систем прослеживаемости — маркировки «Честный знак» и ЕГАИС. При этом, как сообщил руководитель управления подакцизными товарными группами ЦРПТ Ян Витров, эксперимент по маркировке пива длится полтора года, и в нем уже участвует уже свыше 320 компаний, суммарный объем производства которых превышает 80% всего произведенного в стране пива.

Отмечалось, что отсутствие проблем с внедрением маркировки подтверждают и сами производители.

О том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила принять ряд серьезных мер по борьбе с некачественным алкоголем, одним из которых должна стать маркировка пива, сообщалось в начале сентября.