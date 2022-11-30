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Байден приревновал свою жену Джилл к индейцам

Байден пожаловался на интерес своей жены к индейцам
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Фото: Global Look Press/CNP/Oliver Contreras
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Президент США Джо Байден заявил о том, что его жена Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов Америки, чем к нему. Об этом он заявил 30 ноября в ходе встречи с представителями коренных народов.

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«Джилл провела много времени в резервациях. Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу. Я слышал больше о Навахо, чем о себе», — рассказал он.

Байден также пообещал лично посетить индейские резервации с официальным визитом, однако постоянно путался в терминах, говоря то о «стране индейцев», то про «индейские национальности».

Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации и часто допускает оговорки в словах. Так напрмиер 9 июля американский президент перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.

2 ноября Джо Байден вновь перепутал Украину и Ирак. Более того, пытаясь объясниться, президент сказал, что думал об Ираке, потому что там умер его сын. Сын Байдена, Бо, действительно служил в Ираке, но умер позже от онкологии.

До этого, в октябре американский лидер выступил с речью перед избирателями в Питтсбурге, после чего попытался покинуть сцену, но не смог сразу найти выход.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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