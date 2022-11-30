Оружейников Восточной Европы назвали выигравшими от украинского кризиса

Из-за кризиса на Украине оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны. Об этом 29 ноября написала шведская газета Nya Dagbladet.

Как утверждает в своей статье обозреватель газеты Исаак Боман, Польша занимает третье место по уровню военной поддержки Украины, а Чехия — девятое. Поставки вооружения Киеву значительно опустошили арсеналы этих стран, что и заставило местные оружейные предприятия ускорить выпуск.

По мнению автора материала, страны Восточной Европы видят в украинском кризисе возможность повысить региональную безопасность и укрепить свои позиции на рынке оружия.

«Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение оборонных расходов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы», — приводит Боман слова гендиректора польской оружейной компании PGZ Себастьяна Хвалека.

В статье подчеркивается, что PGZ контролирует более 50 предприятий, которые массово производят оружие от бронетехники до беспилотников. Теперь компания намерена инвестировать $1,8 млрд, часть которых пойдет на строительство новых заводов. Аналогичные планы и у других оружейных компаний в Польше, Словакии и Чехии, утверждает обозреватель Nya Dagbladet.

«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет», — цитирует статья замминистра обороны Чехии Томаша Копечного.

По его словам, в этом году экспорт оружия из республики достигнет рекордных цифр с 1989-го.

27 ноября обозреватели газеты The New York Times сообщили, что военный потенциал 20 из 30 стран НАТО истощен из-за поставок Украине. Тем не менее альянс ищет способы нарастить поставки вооружения Киеву. НАТО готово возобновить производство артснарядов советского калибра на заводах Восточной Европы. Поставки оружия Киеву достигли $40 млрд, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

Двумя днями ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву. Он отметил тогда, что отдельные страны на восточном фланге альянса всё еще имеют значительные производственные мощности для этих задач.

24 ноября газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения.

В тот же день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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