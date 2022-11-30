Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о решимости Байдена военным путем помешать Ирану получить ядерное оружие
Мир
Постпредство РФ назвало уроком для всех готовность ЕС украсть финрезервы
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Раде заявили о невозможности восстановить энергосистему Украины этой зимой
Мир
Вашингтон объяснил нежелание поставлять Киеву оружие большей дальности
Экономика
Bloomberg узнало об обсуждении в ЕС потолка цен на нефть из РФ в $60
Мир
Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису
Сюжет:

Военный корреспондент «Известий» показал обстановку в Рубежном

Военкор «Известий» показал восстановление Рубежного в ЛНР и быт его жителей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частично разрушенный город Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, но горожане постепенно возвращаются домой. Специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение, для жителей организовано горячее питание, социальные гостиницы и другая помощь, быт горожан показал 30 ноября военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

По словам его собеседников, люди нуждаются в мире. Пенсионеры в некоторых домах пока обходятся без электричества и воды, но люди не унывают.

Возрождение: как восстанавливают освобожденные территории Донбасса и Украины
Спецпроект «Известий» о том, как Россия помогает наладить жизнь в разрушенных регионах

«Город будет жить. Люди уже возвращаются домой из эвакуации. А производство наладят, на всё время нужно», — сказала одна из собеседниц, получающая горячий обед.

Она поблагодарила тех, кто организовал горячее питание для жителей Рубежного.

Другая пенсионерка рассказала, что проработала в школе более 50 лет. И больше всего она переживает за детей и внуков, за тех, кто может пострадать от военных действий. За себя пенсионерка не боится.

«Мне ничего не жалко, мне ничего не нужно, убьют меня — пускай. Но мои дети и внуки чтобы были счастливы и быстрее закончилась вот эта стрельба», — сказала женщина.

Администрация Рубежного на время обстрелов переместилась в подвал одного из домов. Здесь теперь расположены все подразделения мэрии: и управление ЖКХ, и отдел кадров, и отдел по обращению с гражданами. В городе появились бригады дворников.

«Держим порядок, не теряем присутствие духа. У нас всё хорошо, нас поддерживает Россия. У нас есть гуманитарная помощь, на еду вполне хватает», — рассказал один из работников.

Ранее в ноябре житель Рубежного вспомнил о времени, когда город находился под контролем служащих ВС Украины. Он рассказал, что в городе не было света и воды, а питаться приходилось одним хлебом, и его не хватало.

В результате пожара мужчина остался без крыши над головой и был вынужден переехать в общежитие. Сейчас всё самое худшее уже позади, добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022