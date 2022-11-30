Военный корреспондент «Известий» показал обстановку в Рубежном

Частично разрушенный город Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, но горожане постепенно возвращаются домой. Специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение, для жителей организовано горячее питание, социальные гостиницы и другая помощь, быт горожан показал 30 ноября военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

По словам его собеседников, люди нуждаются в мире. Пенсионеры в некоторых домах пока обходятся без электричества и воды, но люди не унывают.

«Город будет жить. Люди уже возвращаются домой из эвакуации. А производство наладят, на всё время нужно», — сказала одна из собеседниц, получающая горячий обед.

Она поблагодарила тех, кто организовал горячее питание для жителей Рубежного.

Другая пенсионерка рассказала, что проработала в школе более 50 лет. И больше всего она переживает за детей и внуков, за тех, кто может пострадать от военных действий. За себя пенсионерка не боится.

«Мне ничего не жалко, мне ничего не нужно, убьют меня — пускай. Но мои дети и внуки чтобы были счастливы и быстрее закончилась вот эта стрельба», — сказала женщина.

Администрация Рубежного на время обстрелов переместилась в подвал одного из домов. Здесь теперь расположены все подразделения мэрии: и управление ЖКХ, и отдел кадров, и отдел по обращению с гражданами. В городе появились бригады дворников.

«Держим порядок, не теряем присутствие духа. У нас всё хорошо, нас поддерживает Россия. У нас есть гуманитарная помощь, на еду вполне хватает», — рассказал один из работников.

Ранее в ноябре житель Рубежного вспомнил о времени, когда город находился под контролем служащих ВС Украины. Он рассказал, что в городе не было света и воды, а питаться приходилось одним хлебом, и его не хватало.

В результате пожара мужчина остался без крыши над головой и был вынужден переехать в общежитие. Сейчас всё самое худшее уже позади, добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

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