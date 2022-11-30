Постпредство РФ назвало уроком для всех готовность ЕС украсть финрезервы

Евросоюз готов украсть финансовые ресурсы, доверенные ему, а также отказаться от своих обязательств по защите частной собственности. Происходящее с российскими резервами должно стать показательным уроком для всего мира, говорится 30 ноября в распространенном в Брюсселе комментарии постпредства России при ЕС.

«Нелегитимные действия со стороны Брюсселя по заморозке пользующихся неприкосновенностью по международному праву золотовалютных резервов Российской Федерации и активов частных лиц, а также намерение распоряжаться ими по собственному усмотрению — показательный урок для мирового сообщества и бизнеса. ЕС продемонстрировал, что может попросту украсть доверенные ему финансовые резервы и отказаться от своих обязательств по защите частной собственности, капиталовложений и соблюдению международно-правовых иммунитетов», — указано в документе.

В документе отмечается, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен наглядно демонстрирует то, что из себя представляют «европейские ценности». Российское постпредство также отметило, что нарушение общепринятых правил и норм в сфере международных финансов ведет к новым экономическим потрясениям, а сам Брюссель пытается переложить ответственность за негативные последствия европейской политики на Москву.

«Не секрет, что политики и простые граждане Евросоюза всё чаще задаются резонными вопросами относительно оправданности стратегии ЕС в отношении Украины, которая заключается в фанатичном накачивании летальным вооружением и экономически неоправданном финансировании Киева. О судьбе же Украины еэсовцам надо было думать раньше, когда Брюссель закрыл глаза на отказ от соблюдения подписанного 21 февраля 2014 года соглашения об урегулировании политического кризиса, а затем в течение многих лет поддерживал Киев в саботировании минских договоренностей», — резюмировала российская миссия при ЕС.

Ранее 30 ноября фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она добавила, что когда санкции в отношении России будут отменены, указанные средства будут использованы в качестве компенсации для Украины. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

До этого, 25 ноября, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о том, что ведомство прорабатывает возможности обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.

18 ноября газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму в €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.