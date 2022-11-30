Совфед одобрил закон о 24 днях выходных родителям инвалидов

Совет Федерации в среду, 30 ноября, одобрил закон о дополнительных выходных днях для родителей детей-инвалидов.

Как следует из документа, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что родитель ребенка-инвалида может однократно в течение календарного года использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Право на получение дополнительных выходных имеет один из родителей (опекун, попечитель).

По мнению законодателей, мера позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время. Также она поспособствует развитию системы социальной защиты.

В пояснительной записке уточняется, что целью обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений предполагается установить порядок согласования с работодателем графика предоставления этих выходных дней.

Ранее в ноябре первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать и пенсию по потере кормильца, и по инвалидности.

Она напомнила, что по закону ребенок-инвалид в случае смерти родителя имеет право только на одну пенсию или по инвалидности, или по потере кормильца. Парламентарий попросила изменить данную ситуацию.