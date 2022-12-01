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Названы главные страхи российских криптовалютчиков

Более половины опрошенных российских криптовалютчиков боятся потерять сбережения из-за скачка курса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более половины опрошенных российских криптовалютчиков (60%) боятся потерять сбережения в связи с резкими скачками курса, следует из результатов опроса криптовалютного банка Bitbanker и исследовательской компанией Cupli Surveys, с которыми ознакомились «Известия» 1 декабря.

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«37% опрошенных также отметили, что до сих пор слабо подкованы в вопросах использования криптовалюты и переживают, что их могут обмануть мошенники. Многие из респондентов отметили, что их пугает возможность блокировки карты (32%) — например, при проведении Р2Р-переводов», — рассказали эксперты.

Кроме того, как пугающие факторы при использовании криптовалюты 28% респондентов называли проблемы с законом из-за нелегальности криптовалюты, 16% — ощущение неполной анонимности.

«При этом основными преимуществами криптовалюты опрошенные назвали самостоятельный контроль средств, которые не могут забрать ни банк, ни государство, — так считают 57% респондентов», — говорится в исследовании.

Также среди преимуществ 31% опрошенных назвали отсутствие контроля криптовалюты государством. Среди плюсов считают сохранение анонимности 43% респондентов, 39% — возможность перевода денег по всему миру.

«40% россиян, которые пользуются криптовалютой, хотя бы раз теряли свои сбережения. 71% из них назвали главной причиной потерь падение курса криптовалют», — уточнили эксперты.

Еще 22% указали, что понесли потери из-за мошенничества: пирамиды, фишинг и т.д.

При этом 74% участников опроса теряли менее 100 тыс. рублей, 18% — от 100 до 500 тыс. рублей, 2% — более 1 млн рублей.

«61% респондентов признались, что стали хранить меньше средств на биржах после банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX. 23% вовсе перестали хранить деньги на биржах и используют ее только для мгновенной отправки криптовалюты, а 38% стали держать меньше средств на бирже», — подчеркивается в исследовании.

Около 30% опрошенных не изменили своего отношения к биржам и продолжают там хранить криптовалюту, а также обменивать.

Ранее, 26 ноября, старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям», что опытные криптоинвесторы предпочитают не задерживать свой капитал на биржах, так как уже успели застать несколько крупных крахов. 27 ноября Быков объяснил, что при выборе биржи криптовалют нужно отталкиваться от ее размера — крупные площадки чаще всего являются самыми надежными.

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