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В Раде заявили о невозможности восстановить энергосистему Украины этой зимой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Энергосистему Украины невозможно полностью восстановить этой зимой. Об этом заявил глава комитета верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

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По его словам, оборудование, находящееся на складах у европейских партнеров Украины, уже доставляют в страну.

«Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно», — цитирует депутата Telegram-канал «Страна.ua».

Герус добавил, что энергетическая система страны находится под ракетными ударами, в Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина.

По его словам, чтобы изготовить оборудование потребуется не менее полугода.

Ранее в среду, 30 ноября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал в отставку. Его заявление поступило в парламент страны.

Днем ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате ударов на Украине повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. По его словам, почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

С 10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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