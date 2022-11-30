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Bloomberg узнало об обсуждении в ЕС потолка цен на нефть из РФ в $60

Bloomberg: ЕС обсуждает установление потолка цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность установить лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

Как пишет агентство, по данным его источников, в ЕС рассматривают введение такой предельной цены на российское топливо, чтобы достичь соглашения об ограничении цены на нефть из РФ среди стран сообщества и членов G7.

В материале отмечается, на данный момент неизвестно, все ли страны, входящие в состав ЕС и G7, поддерживают названный лимит цен на нефть из РФ. Однако большинство из них готовы выступить за установление такой цены, если будут выполнены другие требования.

«Цифра в $60 еще не была официально предложена и не выносилось на официальное обсуждение», — подчеркивает Bloomberg.

Ранее в этот же день источник «РИА Новости» в Брюсселе сообщил, что Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель. Кроме того, по данным источника, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что идея западных стран о введении потолка цен на российские энергоносители создает крайне опасный прецедент, это не потолок, а дно.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза о введении предложенного «большой семеркой» ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. По данным агентства, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из России в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы. Варшава, например, предложила максимальную цену в $30 за баррель.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам ЕС по установленным ими ценам.

Главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России в сентябре. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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