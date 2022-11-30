Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть

Европейцы сближают свои позиции по вопросу введения потолка цены на российскую нефть, однако остается под вопросом, примут ли в Евросоюзе (ЕС) решение, чтобы оно заработало 5 декабря, как и предполагалось, рассказал «Известиям» 30 ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Складывалось такое ощущение, что Польша просто намеренно пытается сорвать эти переговоры, выдвигая нереализуемые требования — $30 за баррель в качестве потолка», — сказал он, отметив, что польская сторона, возможно, пытается действовать в интересах Соедниненных Штатов Америки.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы «развести два типа санкций». Как напомнил эксперт, 5 декабря вступает в действие европейское эмбарго на российскую нефть, перевозимую морским транспортом: в страны ЕС нельзя будет ни по какой цене поставлять нефть из России морским путем. В этот же день планировалось ввести санкции в виде потолка цены на российскую нефть: предполагается, что энергоресурс будет запрещено перевозить и страховать эту перевозку, если стоимость будет выше установленного ограничения.

«Это нервирует рынок, это может толкать цены вверх, может создать дополнительные проблемы для России при экспорте. И соответственно, если Россия сократит экспорт, то будет больше дефицит на мировом рынке, цены пойдут вверх», — подчеркнул Юшков.

Как уточнил эксперт, американская сторона в этом не заинтересована, в США неоднократно высказывались, что покупать российскую нефть в любом случае можно по любым ценам и это ограничение только для перевозчиков.

«То есть явно были намеки, что они пытаются рынок успокоить. Они не заинтересованы в росте цены. И Польша, пытаясь сорвать эти переговоры внутри Евросоюза по поводу установления потолка цен, вполне могла действовать в интересах Соединенных Штатов. Перестали ли они (Польша. — Ред.) это делать, перестали ли идти на конфронтацию с остальными европейскими странами или нет — большой вопрос», — добавил эксперт.

В то же время, если польская сторона сохранит свою стратегию по срыву переговоров, то 5 декабря этот потолок цен принят не будет, но он в любом случае будет когда-нибудь утвержден, объяснил аналитик.

«Российская позиция исходит из того, что мы не будем воспринимать потолок цен, мы будем его игнорировать. Если уложились в потолок цены — окей. Единственное, что для нас это меняет, — что европейские власти в этом случае дадут своим же европейским компаниям возможность транспортировать российскую нефть и страховать эти перевозки», — рассказал эксперт.

Если не получится уложиться в планирующиеся ограничения по стоимости и цена будет выше, тогда меньше перевозчиков сможет транспортировать российскую нефть. В связи с чем РФ будет искать других перевозчиков, предположил он. В случае если РФ не найдет кого-то, кто перевезет энергоресурс, возможно сокращение экспорта, от чего пострадают в том числе все импортеры, потому что цены на мировом рынке поднимутся, добавил он.

«Я думаю, что Россия будет занимать примерно такую позицию — игнорирование потолка цены. То есть мы продаем по той цене, которая сложилась на рынке, никаких ограничений мы не признаем», — заключил Юшков.

Ранее в этот день источник в Брюсселе сообщил, что Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель. По другим данным, речь идет о $60 за баррель.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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