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Uniper подает в суд на «Газпром» для возмещения убытков из-за недопоставок газа

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Немецкий импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО «Газпром экспорт» (Gazprom Export, GPE) в международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Об этом 30 ноября сообщается в заявлении на сайте компании.

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В компании требуют возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой газа с июня. Там отметили, что компания была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами по ранее согласованным ценам и объемам.

«В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, Uniper предъявит требования о возмещении убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, которые GPE не поставила с июня», — говорится в публикации.

Отмечается, что расходы Uniper на эти цели к настоящему моменту составляют не менее €11,6 млрд и будут продолжать расти до конца 2024 года.

В тот же день «Газпром Экспорт» подтвердил получение иска немецкого импортера газа Uniper. Компания подчеркнула, что не признает нарушения контрактов и правомерности немецкой компании требовать возмещения понесенных убытков.

4 ноября в Uniper сообщили, что чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев текущего года составил почти €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. В тот же день Uniper заявила о полном прекращении поставок газа из России.

О том, что Uniper готовит иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма, стало известно в середине сентября.

«Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа в июле. Поставщик топлива сократил поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернула «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

После сокращения поставок Uniper, являющаяся дочерней компанией финской Fortum, оказалась в тяжелом положении. Ситуация усугубилась на фоне общего энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.

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