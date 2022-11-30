В Москве 17-летний водитель и пассажирка погибли, врезавшись в парапет подземного перехода

ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве, погибли два человека. Об этом вечером 30 ноября сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП | Москва и МО».

По его данным, автомобиль Peugeot врезался в парапет подземного пешеходного перехода около дома 94 по Ленинградскому шоссе.

«За рулем был 17-летний юноша, на переднем сиденье сидела 21-летняя пассажирка, оба погибли», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что девушка передала управление иномаркой несовершеннолетнему. Причины аварии выясняются.

Ранее в среду массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Из-за аварии было затруднено движение транспорта.