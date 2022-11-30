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Пеле экстренно госпитализировали в одну из больниц Сан-Паулу

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Бразильского футболиста Пеле внепланово госпитализировали в одну из больниц Сан-Паулу, об этом сообщил телеканал ESPN Brazil. У трехкратного чемпиона мира обнаружены многочисленные отеки и сердечная недостаточность, передает телеканал «Известия». Ранее легендарный футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли. Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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