Пеле экстренно госпитализировали в одну из больниц Сан-Паулу

Бразильского футболиста Пеле внепланово госпитализировали в одну из больниц Сан-Паулу, об этом сообщил телеканал ESPN Brazil. У трехкратного чемпиона мира обнаружены многочисленные отеки и сердечная недостаточность, передает телеканал «Известия». Ранее легендарный футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли. Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века.

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