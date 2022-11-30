Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о решимости Байдена военным путем помешать Ирану получить ядерное оружие
Спорт
Совет World Athletics не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мир
Вашингтон объяснил нежелание поставлять Киеву оружие большей дальности
Мир
Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
Мир
Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку

0
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал в отставку. Об этом в среду, 30 ноября, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

«В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, после увольнения Кубракова могут назначить на новую должность.

«Сначала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение [Кубракова] вице-премьер-министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики)», — сообщил депутат в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это произойдет на этой неделе.

Днем ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

С 10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022