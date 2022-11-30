Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал в отставку. Об этом в среду, 30 ноября, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, после увольнения Кубракова могут назначить на новую должность.

«Сначала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение [Кубракова] вице-премьер-министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики)», — сообщил депутат в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это произойдет на этой неделе.

Днем ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

С 10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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