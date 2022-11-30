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Демократы нижней палаты конгресса США выбрали преемника Пелоси

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Демократы палаты представителей конгресса США выбрали лидером политической силы Хакима Джеффриса, он станет преемником Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты американского парламента. Об этом 30 ноября сообщил телеканал CNN.

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Выбор демократов стал историческим шагом, так как впервые спикером палаты представителей станет чернокожий политик.

Голосование прошло за закрытыми дверями, уточняется в сообщении.

Пелоси, которая была назначена почетным спикером единогласным голосованием демократического руководящего и политического комитета палаты представителей накануне вечером, приветствовала выбор демократов.

«Наступает новое время, и я уверена, что новые лидеры будут умело руководить нашим представительством и конгрессом», — сказала политик.

Ранее, 17 ноября, Пелоси объявила, что не будет переизбираться на роль лидера фракции демократов. Она продолжит работу в палате представителей в качестве избранного от Калифорнии депутата.

Пелоси являлась лидером демократов с 2003 года, до этого в течение года она была парламентским организатором от своей партии. В разное время на протяжении восьми лет ее лидерство во фракции позволяло ей быть спикером.

13 ноября по итогам промежуточных выборов Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют.

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