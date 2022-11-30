Демократы нижней палаты конгресса США выбрали преемника Пелоси

Демократы палаты представителей конгресса США выбрали лидером политической силы Хакима Джеффриса, он станет преемником Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты американского парламента. Об этом 30 ноября сообщил телеканал CNN.

Выбор демократов стал историческим шагом, так как впервые спикером палаты представителей станет чернокожий политик.

Голосование прошло за закрытыми дверями, уточняется в сообщении.

Пелоси, которая была назначена почетным спикером единогласным голосованием демократического руководящего и политического комитета палаты представителей накануне вечером, приветствовала выбор демократов.

«Наступает новое время, и я уверена, что новые лидеры будут умело руководить нашим представительством и конгрессом», — сказала политик.

Ранее, 17 ноября, Пелоси объявила, что не будет переизбираться на роль лидера фракции демократов. Она продолжит работу в палате представителей в качестве избранного от Калифорнии депутата.

Пелоси являлась лидером демократов с 2003 года, до этого в течение года она была парламентским организатором от своей партии. В разное время на протяжении восьми лет ее лидерство во фракции позволяло ей быть спикером.

13 ноября по итогам промежуточных выборов Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют.