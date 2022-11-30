Еще четыре пространства и 800 дворов благоустроят в Мурманске за два года

На территории Мурманска в ближайшие два года планируется привести в порядок четыре общественных пространства и около 800 дворов. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на постановление горадминистрации.

Перечень объектов отображен в программе формирования современной городской среды, которую утвердили в администрации Мурманска. Работы пройдут на средства городского бюджета, ожидается, что финансирование составит 311,13 млн рублей.

В течение двух лет в порядок приведут 794 дворовых территории и четыре общественных пространства. Так, на 2023-й запланирован второй этап обновления зеленой зоны у ручья Чистый в Первомайском округе и благоустройство экотропы в спорткомплексе «Снежинка».

Также в следующем году начнется благоустройство прилегающей к Семеновскому озеру территории «Домик Моржей», работы займут два года. В 2024-м планируется обустроить сквер на проспекте Героев-Североморцев.

По данным на 1 января 2022 года, на территории Мурманска существует 1532 дворовые территории, при этом благоустроена только треть из них. Общественных пространств в городе насчитывается 77, из них благоустроено 47.