В США заявили о решимости Байдена военным путем помешать Ирану получить ядерное оружие

Президент США Джо Байден готов пойти на военное вмешательство в качестве крайней меры, для того чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Об этом 30 ноября заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Foreign Policy.

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло», — заявил он.

Малли, однако, добавил что власти США по-прежнему находят более предпочтительным вариант дипломатического урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.

Ранее, 15 ноября, постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут быть достигнуты до конца года. Он добавил, что в случае возобновления процесса «все развязки могут быть найдены в течение нескольких часов или нескольких дней» на данном этапе.

25 октября, США уведомили Иран о готовности продолжить переговоры по восстановлению СВПД. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 14 октября заявил, что договоренности по восстановлению договоренностей находятся в «пределах досягаемости».

До этого, 25 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.