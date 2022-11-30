Минобороны заявило, что ВС России полностью взяли под контроль село Андреевка в ДНР

Министерство обороны России в среду, 30 ноября, сообщило о полном освобождении населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — отметили в оборонном ведомстве.

Также российские военные ведут успешные наступательные действия в районе села Водяное.

Как добавляет «Газета.Ru», Минобороны сообщило и о взятии под контроль РФ населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня.

Также в среду мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что военнослужащие РФ освободили Курдюмовку под Артемовском в ДНР. Он подчеркнул, что освобождение этого населенного пункта обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

Военный эксперт Алексей Леонков 29 ноября в беседе с «Известиями» заявил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства над противником в огневой мощи.

По его словам, Артемовск сейчас находится почти в оперативном окружении. В дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него, подчеркнул он.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается.

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