Путин поручил провести в январе индексацию зарплат бюджетников

Индексацию зарплат бюджетников необходимо провести уже в январе 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин 30 ноября.

«Цены заметно выросли, и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал он в ходе совещания с членами правительства.

По его словам, также в начале года нужно выделить необходимую финансовую помощь регионам, которые в ней нуждаются. Президент РФ также призвал правительство определиться с объемами поддержки нуждающихся регионов для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы.

В ходе совещания с членами правительства Путин заявил, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране. По словам российского лидера, номинальный рост доходов за девять месяцев текущего года составил 12,8%.

В тот же день российский лидер отметил, что уверенное развитие России зависит прежде всего от нового качества жизни в регионах. Он подчеркнул, что приоритетами власти являются семья, дети, человек, его здоровье и образование.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие России и повышение уровня жизни было и остается главным для Путина.