Полузащитник клуба «Атлетико Тукуман» скончался в возрасте 22 лет

Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет, сообщает 29 ноября пресс-служба клуба.

Отмечается, что спортсмен потерял сознание в ходе тренировки в 18:00 по местному времени (00:00 по мск) и был доставлен в больницу Centro de Salud, где врачи констатировали его смерть.

Как пишет издание TyC Sports, футболист скончался из-за проблем с сердцем.

«Г-н Баланта умер из-за проблем с сердцем, что будет подтверждено после завершения патологоанатомических исследований, как сообщил нам врач, проводивший вскрытие», — приводит издание слова представителя местной прокуратуры.

Баланта играл за «Атлетико Тукуман» на правах аренды из колумбийского «Депортиво Кали». Известно, что за «Атлетико» он сыграл семь матчей и отдал одну результативную передачу. Отмечается, что он также был частью молодежной сборной Колумбии.