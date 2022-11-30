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Зеленский оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

Зеленский заявил New York Times, что Путин не будет применять ядерное оружие
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины. Такое мнение высказал 30 ноября лидер Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times.

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«Я не думаю, что он (Путин. ред.) применит ядерное оружие», — заявил Зеленский, участвуя в беседе по видеосвязи.

27 ноября бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс высказал мнение, что удары по объектам военного управления и энергетики Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну и без применения ядерного оружия.

Ранее, 17 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США договорились в Анкаре не применять ядерное оружие. Новой мировой войне нельзя давать ни единого шанса, подчеркнул он.

Днем позже власти США заявили о согласии Вашингтона с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

15 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить вероятные последствия применения ядерного оружия.

В тот же день в Белом доме заявили, что встреча состоялась для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

Ранее, 27 октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин обратил внимание, что для российской стороны нет ни военного, ни политического смысла в том, чтобы наносить ядерный удар по территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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