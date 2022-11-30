Каким будет прожиточный минимум в 2023 году. Графика

Каким будет прожиточный минимум в 2023 году. Графика

2022-11-30 19:14:09

2022-11-30 19:14:09

2022-11-30 19:14:09

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