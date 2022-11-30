Строительство амбулатории в Астраханской области завершат до конца года

В Приволжском районе Астраханской области до конца 2022 года планируют завершить строительство новой врачебной амбулатории. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Амбулаторию возводят в селе Татарская Башмаковка, население которого составляет 2,5 тыс. человек. Строители уже завершили установку свайного фундамента и сейчас монтируют модульные конструкции.

Завершить строительство планируется до конца года. Оно ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В целом на работы было выделено 32 млн рублей.

Старая амбулатория в Татарской Башмаковке была построена 54 года назад. Изношенность здания на сегодняшний день достигла 100%.