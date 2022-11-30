В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в южном Иране, магнитуда составила 5,6. Об этом в среду, 30 ноября, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Очаг землятресения залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 60 км к востоку от Бандар-э-Ленге (Иран) и в 88 км к северо-западу от города Рас-Аль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

В октябре сообщалось о землетрясении в Иране магнитудой 5,4. Тогда его эпицентр находился в 27 км от города Хови.

29 ноября два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,1 произошли в Греции. Первое землетрясение произошло в 6:32 (7:32 мск) в море рядом с островом Эвбея. Эпицентр зафиксировали в 55,2 км к востоку от Афин на глубине 10 км. Спустя 51 минуту на самом острове произошел еще один толчок силой 4,1, он был зарегистрирован в 49 км от Афин.

23 ноября на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате стихии пострадали 46 человек, один из них находился в тяжелом состоянии. В некоторых городах разрушились стены зданий.