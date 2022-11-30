Очередной этап благоустройства парка «Воронежские озера» завершили в Самаре

В Самаре завершили второй этап благоустройства парка «Воронежские озера». Об этом рассказал председатель совета депутатов Промышленного района Илья Швецов.

По его словам, на территории заменили освещение, обновили тротуары, установили малые архитектурные формы, провели озеленительные работы. Кроме того, была организована парковка, разбиты газоны с системой автополива.

До наступления холодов специалисты также реконструировали фонтан. Конфигурацию и местоположение сооружения рабочие сохранили, но изменили его внешний вид. Теперь это сухой фонтан — струи воды будто бьют из-под земли, пишет НИА «Самара».

Реконструкция парка стартовала в апреле 2022 года, работы планируется продолжить в 2023-м.