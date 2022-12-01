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Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде

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Фото: АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации «Росатом»
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В рамках международной конференции Global Impact Conference (GIC 2022), которая пройдет 1 декабря в Нижнем Новгороде, запланировано пленарное заседание на тему «В поисках Человека: взгляд искусства, науки и бизнеса», а также паблик-токи и выступления экспертов.

Кроме того, на конференции проведут круглый стол «Трансформация образования для трансформации мира», панельную сессию на тему профессий будущего и дискуссию «Зеленая карьера: на пути к устойчивому будущему». Участники поговорят и об HR-трендах в JEDI-мире (Justice — Equity — Diversity — Inclusion), о женском лидерстве, об инновационных подходах в школьном образовании и кейсах успешных корпоративных университетов.

В различных мероприятиях примут участие эксперты из 20 стран мира, включая Индию, Китай, Турцию, ОАЭ, Оман, Армению, Казахстан, ЮАР, Бразилию, Вьетнам, Египет. Среди спикеров — гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, директор Третьяковской Галереи Зельфира Трегулова, первая женщина-декан факультета естественных наук Университета Нигерии Франсиска Ннека Океке, основатель и генеральный директор Neurobotics Владимир Конышев, основатель Фонда Africa4Nuclear Принцесс Мтомбени.

На площадках GIC участники международного молодежного проекта Impact Team 2050 представят аналитический доклад EducationX, посвященный ограничениям, которые существуют в системе образования разных стран, а также решениям, которые помогут сделать образование более привлекательным, с фокусом на инженерные специальности.

Также в рамках конференции состоится финал международного конкурса инноваций в образовании.

Global Impact Conference — международная платформа, созданная для поиска решений по преодолению ключевых вызовов социально-экономического развития. В этом году темой конференции заявлено «Образование Х как катализатор будущего». Мероприятие пройдет на площадке нового кампуса корпоративного университета «Росатома» — Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде, а также будет транслироваться онлайн.

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