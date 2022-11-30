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Около 3 млн рублей направят на установку елки в одном из парков Казани

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В Казани в парке имени Карима Тинчурина в этом году намерены установить новую елку. Аукцион по поиску подрядчика появился на портале госзакупок, сообщает InKazan.ru.

Исходя из документации, максимальная стоимость световой конструкции «Новогодняя ель» составит 2,99 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Высота елки будет от 14,5 до 15,5 м, украсить ее планируется гирляндой с 1,2 тыс. лампочек голубого свечения, а также 24 снежинками, украшениями «Ноты», «Маски», «Арфа». Кроме того, на конструкцию установят светодиодные элементы, стилизованные под татарский орнамент.

Заказчиком новой елки выступает префектура «Старый город». Гарантия на новогоднее «дерево» должна составить один год.

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