Eвразийский вектор

Формирование многополярного мира и растущая международная напряженность побуждают государства Ближнего Востока и Северной Африки к расширению отношений с Россией, Китаем, странами Южной и Центральной Азии.

Укрепление национальной государственности вело к формированию здешними игроками собственных интересов, которые далеко не во всем совпадали с планами активных в этом регионе Соединенных Штатов. К выходу за рамки привычной модели взаимодействия с Вашингтоном ближневосточные государства подталкивало и стремление американских администраций сократить обязательства США в этом регионе.

«Евразийский вектор» в политике государств Ближнего Востока не означает их отхода от отношений с Западом. Однако он призван обеспечить им большую независимость в принятии решений, устойчивость социально-экономического развития, а также и большую безопасность. Россия, которая рассматривается в регионе как традиционный партнер, продемонстрировала в Сирии свою надежность в качестве союзника. Она активно развивает торгово-экономические связи, политические отношения и ВТС со всеми государствами региона, а для части из них выступает важнейшим поставщиком зерна. К тому же Москва — участник ОПЕК+ и играет большую роль в энергетическом секторе.

КНР — один из ведущих игроков в регионе. Зависимость республики от импорта нефти обуславливает особую значимость для нее Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд ведет переговоры с Китаем о частичной оплате поставок нефти в юанях. Пекин и Тегеран подписали в 2021 году 25-летнее соглашение о стратегическом партнерстве. В ОАЭ зарегистрированы тысячи китайских компаний. В Израиле КНР вкладывается в инновационные технологии и инфраструктуру (порт в Хайфе).

Несомненную выгоду приносит странам региона и развитие отношений с Индией. Арабские монархии инвестируют в энергетический сектор республики, а также в модернизацию крупнейшего контейнерного порта в Мумбаи.

Все более перспективным становится сотрудничество стран Ближнего Востока с Центральной Азией. Кроме того, заметную роль для ряда ближневосточных государств играет все более политизирующийся фактор идентичности. Турция видит в Центральной Азии возможности для расширения и укрепления «тюркского мира», а Иран заинтересован в поддержке Таджикистана, хотя двусторонние отношения не всегда были ровными.

Мусульманские государства Ближнего Востока стремятся расширить свое присутствие и на различных евразийских платформах, в первую очередь, в Шанхайской организации сотрудничества. К ШОС хотят присоединиться Египет, Катар Саудовская Аравия, ОАЭ и Сирия. Первые три в 2022 году получили статус «партнеров по диалогу». Турция осталась страной-партнером, а Иран — полноправный член организации. Участие в ШОС становится для ближневосточных государств способом повышения международного статуса и дает гарантию закрепления важного места в полицентричном мире.

Наконец, поворот к Евразии означает включение Ближнего Востока в формирующуюся сеть транспортной взаимосвязанности регионов. Например, крупный логистический проект — строительство железной дороги из Китая в Иран через территорию Киргизии, Таджикистана и Афганистана. С марта 2020-го функционирует коридор Киргизия — Таджикистан — Афганистан — Иран. Предполагается, что один из основных маршрутов «Экономического пояса Шелкового пути» будет проходить из Китая через Центральную Азию и Западную Азию к Персидскому заливу и Средиземному морю.

Государства Ближнего Востока играют все большую роль в сложной системе современного мира, в том числе и через «евразийский вектор», который позволяет им более эффективно реализовывать стратегии обеспечения безопасности и развития.

Автор — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН