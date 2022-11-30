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Эксперт назвал коридор возможного изменения курса рубля к доллару

Эксперт Джиоев назвал примерный коридор изменения курса рубля к доллару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На курс рубля к доллару оказывают влияние как внешние факторы, так и внутренние, в результате национальная валюта продолжит движение в коридоре 60–65 рублей за доллар. Об этом 30 ноября рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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«Негативное влияние на национальной валюты может оказать планируемое эмбарго и потолок цен на российскую нефть со стороны западных стран», — сказал специалист.

По его словам, в противовес этому выступает внешний сектор и состояние платежного баланса страны.

Джиоев напомнил, что профицит по счету текущих операций настолько велик, что даже введение ограничений навряд ли окажет значимого влияния на курс рубля. «Таким образом, с большой долей вероятности рубль продолжит движение в коридоре 60–65 рублей за доллар», — заключил он.

Центральный банк России установил курс доллара США на 30 ноября в 61,07 рубля.

Ранее, 27 ноября, кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал туристам купить иностранную валюту до 5 декабря. По его словам, «если нефтяные санкции Евросоюза вступят в силу, то доллар может вырасти против рубля». Он добавил, что туристы не прогадают, если купят валюту заранее.

Также в этот день инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что в ближайшие месяцы доллар вряд ли выйдет из диапазона в 60 рублей за единицу. Кроме того, рубль поддерживается налоговым периодом, а котировки нефти стабильны, обратил он внимание.

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