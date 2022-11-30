Строительство газопровода стартовало в Локне в Псковской области

В поселке городского типа Локня Псковской области началось строительство распределительных газовых сетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Газпром газораспределение Псков».

Общая протяженность новых газопроводов составит 8 км. Их построят в рамках программы догазификации, которая реализуется в стране. Для обустройства участка под железнодорожными путями применят метод горизонтально-наклонного бурения.

Всего в план-график догазификации населенного пункта входит 820 домовладений. На сегодняшний день с местными жителями заключено 384 договора.

9 ноября ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5%. Повышение предусмотрено с 1 декабря. Рост цен на газ предусмотрен как для населения, так и для производственных предприятий.

В Минэнерго индексацию оптовых цен на газ для промышленных потребителей назвали необходимой для постепенного приведения регулируемых цен к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений.

Также в ведомстве напомнили, что с прошлого года в России проводится программа догазификации — бесплатного подведения газовых сетей до границ земельных участков. Программа является бессрочной, сейчас заключено более 640 тыс. договоров на ускоренное подключение домов к газовым сетям, из которых более 355 тыс. уже исполнены. Работы по догазификации ведутся более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.