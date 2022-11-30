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СМИ указали на шаткую позицию Британии в случае торговой войны США с ЕС

Daily Express: США бросили Великобританию в разгар трансатлантической торговой войны с ЕС
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Фото: Global Look Press
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Великобритания больше не является интересным торговым партнером для США на фоне назревающей торговой войны с Европейским союзом (ЕС). Об этом написала газета Daily Express в среду, 30 ноября.

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В материале сообщается, что опасения по поводу трансатлантической торговой войны начали расти, после того как США приняли свою программу экологических субсидий на сумму $369 млрд в рамках плана американского президента Джо Байдена по борьбе с инфляцией.

Такая политика США затронула в первую очередь британских автопроизводителей и трейдеров, поскольку, как утверждается в материале, в «пакете Байдена есть вызывающие их беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при которой производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар».

«ЕС обеспокоен тем, что программа экологического субсидирования в Вашингтоне отвлечет инвестиции с континента, что повлияет на производителей автомобилей», — говорится в статье.

По словам авторов, ЕС планирует принять в ответ собственный набор субсидий, но США, скорее всего, не будут им серьезно затронуты и вряд ли это изменит ситуацию.

При этом ни в США, ни в Евросоюзе не собираются учитывать интересы Объединенного Королевства.

«В результате Великобритания будет страдать как от США, так и от ЕС, поскольку после выхода из Евросоюза оказалась между двумя этими сторонами», — утверждается в материале.

Ранее, 27 ноября, бывший премьер-министр Италии Романо Проди предупредил о возможности торговой войны между США и ЕС на фоне развивающегося энергокризиса. Он указал на то, что разница цен на энергоносители, а также разность подходов к торговле и решению проблем в энергетической сфере Евросоюза и США грозит коммерческой войной.

Тогда же обозреватель газеты Politico Николас Винокур заявил, что политика президента США Джо Байдена может обернуться серьезными проблемами для европейской экономики. Так, по его словам, в обход интересов ЕС США ведут конфронтацию с КНР, направляя максимум ресурсов в это противостояние.

До этого, 19 ноября Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.

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