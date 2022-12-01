Бойцовские клубы

Драка, случившаяся по окончании основного времени кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком», — событие экстраординарное, но я бы не стал преувеличивать его негативные последствия. Сейчас главное — чтобы Контрольно-дисциплинарный комитет РФС жестко наказал всех ее участников, особенно зачинщиков. Здесь КДК предстоит большая работа.

Я помню, как этому органу пришлось долго разбирать эпизод в 2004 году, когда раменский «Сатурн», генеральным директором которого я тогда являлся, играл с ЦСКА. Массовую драку в конце той игры помнят все, кто более-менее внимательно следит за российским футболом.

Не случайно параллели с теми событиями многие проводят и сейчас. Тогда удаления получили игравшие за «Сатурн» Адриан Бастия и Джамбулад Базаев, а также армейцы Юрий Жирков и Василий Березуцкий. Всем четверым в итоге дали по пять матчей дисквалификации.

Не знаю, как будет сейчас, но хочется, чтобы КДК проявила полную независимость. Особенно на фоне того, как сейчас представители «Зенита» пытается выставить виноватыми спартаковцев. Меня лично возмутили послематчевые слова гендиректора питерского клуба Александра Медведева, который назвал зачинщиком драки полузащитника красно-белых Квинси Промеса, а его партнера по команде Шамара Николсона попрекнул за приемы из боев без правил.

Но, извините, у нас есть глаза. И в телетрансляции четко видно, что всё спровоцировали игроки «Зенита» Вильям Барриос и Родригао. Первый грубо ударил сзади Николсона. За такое судья Владимир Москалев должен был сразу давать красную карточку. Поступил Барриос не по-игроцки, а просто как шпана. Бить в подколенье, в коленный сустав, рискуя нанести такую травму, что Николсон остался бы инвалидом на всю жизнь, — это очень подло. И Барриос даже не извинился, а смотрел на всё это с чувством какого-то собственного превосходства. Будто так вести себя нормально.

Ну а Родригао первым начал наносить удары во время самой потасовки, да еще ногами. Если кому-то и предъявлять за приемы из боев без правил, то в первую очередь — бразильскому защитнику «Зенита». И при этом клуб еще хочет обжаловать через Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС удаление Барриоса. Надеюсь, КДК рассмотрит всё объективно, отстраняясь от интересов какой-либо из сторон.

Но нельзя обойти вниманием и судейство Москалева. Считаю, что именно его действия по ходу матча подстегнули игроков, устроивших в итоге потасовку. Сначала арбитр проигнорировал грубое нарушение Барриоса на Николсоне. Потом, когда из-за этого эпизода началась словесная перепалка, он не смог оперативно отреагировать, разнять участников и потушить пламя. В итоге всё переросло в мордобой. На мой взгляд, за такое Москалева надо гнать за 10 км от футбольных полей.

18 лет назад в Раменском потасовка тоже возникла отчасти из-за судьи Александра Гончара. Он пропустил удары по ахиллам нашим аргентинцам Адриану Бастии и Антонио Барихо. Первого ударил Иржи Ярошик, второго почти сразу же — Юрий Жирков. Мне в том сезоне наши аргентинцы говорили: «Объясните, как у вас в России играют в футбол. Если так, чтобы ноги отрывать, то мы готовы. Но только когда мы это делаем, то получаем красные карточки. А когда нас бьют по ногам, это судьи разрешают делать. Надо играть или по правилам, или отрывать друг другу ноги. Одно из двух. Мы можем играть и так и так. Только скажите, какой из этих вариантов разрешен».

А южноамериканцы — парни заводные. Тогда и сорвались наши аргентинцы и бразильцы Жан Нарде, Жедер. Ситуация вышла из-под контроля, началась драка. Почти такая же, как сейчас была в Питере. Показательно, что и в матче «Зенита» со «Спартаком» драка возникла из-за южноамериканцев. Все-таки темперамент сказывается.

Хотя я бы не стал слишком сильно осуждать игроков. Все-таки футбол — это эмоции. Переполненный стадион, последний в году матч перед своими болельщиками… Конечно, эмоционально их перехлестнуло. Это нормально. Это спорт. И такое случается, когда ты хочешь победить.

Понятно, что матч был принципиальный. И в турнирном плане. И с точки зрения давней вражды клубов. Можно сказать, идеологический был матч. Судьи в таких ситуациях должны ситуацию контролировать и ровно вести игру, пресекая чрезмерную грубость. Незадолго до игры в СМИ пошли слухи о повышенных премиальных, которые были обещаны игрокам «Зенита» за разгромную победу над «Спартаком» и итоговое первое место в группе.

Не знаю, правда ли это. Но если правда, то понятны эмоции футболистов петербургской команды. Особенно с учетом того, что «Спартак» был неожиданно хорош в этом матче, особенно в первом тайме. Для меня это было неожиданно, потому что я не склонен преувеличивать домашний разгром «Зенита» (3:0) в матче первого круга группового этапа. Считаю, что тот счет был не по игре, «Спартаку» повезло реализовать все имевшиеся моменты.

А в последнем матче красно-белые были очень хороши на фоне «Зенита». У питерцев, вероятно, был спад и сказалась усталость накануне заключительного матча в году. И если информация о повышенных премиальных верна, то вполне понятно, почему игроки стали срываться от бессилия, понимая, какой заработок уплывает. Когда команде обещают двойные или тройные премиальные за победу, это всегда дополнительно мобилизует игроков, зачастую помогает достичь результата. Но иногда приводит к перехлесту эмоций со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Очевидно, что всё это не украшает наш футбол. Хотя я солидарен с мнением бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказавшего, что из-за этого эпизода про наш футбол везде написали. Пусть и с негативом. Но на какое-то время он даже вытеснил из медийной повестки чемпионат мира в Катаре. В общем, «Зенит» и «Спартак» заставили широкую публику вспомнить, что у нас всё еще есть футбол. И он очень эмоциональный, бьющий ключом.

Сейчас важно, чтобы КДК максимально въедливо разобрал инцидент и в соответствии с регламентом всех наказал, избегая каких-либо двойных стандартов. Такое невозможно пресечь полностью в силу эмоциональности футболистов. Но минимизировать количество таких эпизодов можно и нужно. Не говоря уже про то, что судьям впредь необходимо контролировать ситуацию на поле и сразу наказывать игрока за грубость, независимо от того, какой клуб он представляет.

Автор — гендиректор ФК «Сатурн» (Раменское) в 2004–2005 гг., исполнительный директор РФПЛ (2007–2008), президент ФК «Москва» (2008–2010).

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