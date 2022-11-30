Мужчина пострадал при пожаре в квартире в Ульяновске
В Засвияжском районе Ульяновска в результате пожара в квартире пострадал 44-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел 29 ноября в одном из домов по улице Октябрьской. Загорелась двухкомнатная квартира, огонь потушили еще до прибытия на место спасателей.
В результате происшествия пострадал 44-летний мужчина. Его госпитализировали, пишет ulpravda.ru. На кухне повреждены натяжной потолок, холодильник и кухонный гарнитур.
Причина пожара устанавливается.
29 ноября пожар произошел в одноэтажном доме на улице Коммунистической в селе Александровское под Томском. Через окно были спасены четыре человека, в том числе трое детей.