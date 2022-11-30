Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Барнауле
В Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла днем 30 ноября на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина. Столкнулись легковые Hyundai и Toyota, один из автомобилей получил повреждения капота и фары.
Как отмечает altapress.ru, машины встали при повороте на улицу Никитина, что существенно затруднило движение транспорта после ДТП.
24 ноября в Барнауле случилась массовая авария с участием «КамАЗа», минивэна Nissan Serena, легковых Toyota Cresta и Hyundai Solaris, а также грузовой «Газели». За рулем последней оказался пьяный 37-летний мужчина, как выяснилось, машину он угнал, когда законный владелец ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания.