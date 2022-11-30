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Боец Штырков оценил качества соперника из Казахстана Бакытжанулы

Боец Штырков перечислил достоинства и недостатки своего соперника из Казахстана Асылжана Бакытжанулы
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российский боец ММА Иван Штырков оценил своего соперника Казахстана Асылжана Бакытжанулы перед выходом на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Своим мнением он поделился 30 ноября в беседе с «Известиями».

По словам россиянина, определенных планов на бой он не делал. Соперника он видел только в паре боев, просмотренных по телевизору.

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Самый долгожданный бой года в смешанных единоборствах состоится в Екатеринбурге 3 декабря

«Я думаю, что это будет очень сложный бой. Он неуступчивый, постоянно идет вперед. Я очень часто такое говорю о своих соперниках, потому что мне таких находят», —отметил Штырков.

Как он добавил, Бакатжанулы имеет нокаутирующую мощь и сильный удар. Однако у спортсмена есть и минусы.

«Есть определенные минусы — по функционалке проседает, например. Но они есть у всех. Поэтому всё зависит от того, в какой он форме находится. Но это интересное противостояние. Мне на самом деле интересно будет», — подчеркнул россиянин.

По словам Штыркова, он сам достаточно сложный оппонент для своих соперников. Достижений он добился «трудом и пахотой», заключил спортсмен.

Накануне Бакытжанулы рассказал журналистам, что планирует только победить, но подготовить специально «под соперника» какие-то фишки не успел из-за нехватки времени. Спортсмен также признался, что уважает соперника.

Спортсмены сразятся в соглавном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир RCC 13 состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В главном поединке встретятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным.

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