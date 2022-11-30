Боец Штырков оценил качества соперника из Казахстана Бакытжанулы

Российский боец ММА Иван Штырков оценил своего соперника Казахстана Асылжана Бакытжанулы перед выходом на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Своим мнением он поделился 30 ноября в беседе с «Известиями».

По словам россиянина, определенных планов на бой он не делал. Соперника он видел только в паре боев, просмотренных по телевизору.

«Я думаю, что это будет очень сложный бой. Он неуступчивый, постоянно идет вперед. Я очень часто такое говорю о своих соперниках, потому что мне таких находят», —отметил Штырков.

Как он добавил, Бакатжанулы имеет нокаутирующую мощь и сильный удар. Однако у спортсмена есть и минусы.

«Есть определенные минусы — по функционалке проседает, например. Но они есть у всех. Поэтому всё зависит от того, в какой он форме находится. Но это интересное противостояние. Мне на самом деле интересно будет», — подчеркнул россиянин.

По словам Штыркова, он сам достаточно сложный оппонент для своих соперников. Достижений он добился «трудом и пахотой», заключил спортсмен.

Накануне Бакытжанулы рассказал журналистам, что планирует только победить, но подготовить специально «под соперника» какие-то фишки не успел из-за нехватки времени. Спортсмен также признался, что уважает соперника.

Спортсмены сразятся в соглавном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир RCC 13 состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В главном поединке встретятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным.