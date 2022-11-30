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Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тысячах погибших украинских военных

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Еврокомиссия (ЕК) 30 ноября удалила информацию о погибших на Украине из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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Фон дер Ляйен опубликовала ранее в среду пост с требованием привлечь Москву к «международной ответственности» и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что «по оценкам на сегодняшний день, погибли более 100 тысяч военных». Позднее эту информацию полностью убрали из ее обращения.

Как заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, в публикации якобы была допущена неточность.

Спинант пояснила, что использованные в заявлении сведения основаны на данных внешних источников, при этом показатель потерь охватывает как убитых, так и раненых.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях является «чувствительной», поэтому озвучивать ее могут главнокомандующий, министр обороны и президент. В украинском генштабе назвали данные о потерях засекреченной информацией.

Ранее в этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

В начале сентября генерал вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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