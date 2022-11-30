Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД заявили об уважении решения Венгрии о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Лавров указал на необходимость избегать столкновения ядерных держав
Мир
В продуктовых магазинах Киева появилась дерусифицированная «Московская колбаса»
Общество
Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-9 в Перми
Авто
АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем
Политика
Совет Федерации разрешил аптекам заниматься производством лекарств
Политика
В Госдуме указали на желание России продолжить диалог с США по ДСНВ
Мир
Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков из-за нехватки газа
Мир
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Авто
Самые популярные электрокары в РФ американские и немецкие
Мир
В Молдавии одобрили идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике
Мир
В США одобрили намерение ЕС принять девятый пакет санкций против РФ

«Известия» узнали, как Москву украсят к Новому году в этом сезоне

В управлении департамента ЖКХ Москвы рассказали, как будут украшать столицу к Новому году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник управления департамента ЖКХ Москвы Виктория Подкова 30 ноября рассказала «Известиям», как будут украшать столицу к новогодним праздникам.

По ее словам, новогоднее оформление в этом году будет аналогично оформлению прошлого праздничного сезона.

«На территории города будут установлены световые декоративные конструкции и новогодние ели. Традиционно будут украшены и пешеходные, парковые зоны и транспортные узлы. В центре столицы появятся восемь арочных конструкций», — сказала Подкова.

Выгадывают желания: россияне экономят на подготовке к Новому году
Какие траты люди сокращают в первую очередь

Она уточнила, что новогодних елей в городе будет более тысячи. Их установят коммерческие организации, а также по спонсорской программе и за счет города.

Заместитель начальника отдела учета материальных ценностей Артем Родкин рассказал, что на данном этапе проводятся ремонтные работы.

«Сейчас устраняют дефекты. Допустим, замена ленты. На других конструкциях это покрасочные работы, очистка, восстановление геометрии, если необходимо», — добавил он.

Как пояснил Родкин, после зимних праздников конструкции возвращаются на склад. Затем в конце лета — начале осени начинается определение объемов работ. После ремонта конструкции со склада развозят по заранее установленным адресам, сказал он.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что специалисты приступили к украшению Москвы к новогодним и рождественским праздникам. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, а также имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Бирюков подчеркнул, что за последние годы в городе был сформирован достаточный запас праздничных элементов, это позволяет обеспечить полноценное украшение столицы.

Во время недавнего голосования на «Активном гражданине» москвичи выбрали формат встречи Нового года в Москве. В голосовании приняли участие порядка 300 тыс. человек, более 80% высказались за проведение праздника и нарядное оформление столицы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022