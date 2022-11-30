«Известия» узнали, как Москву украсят к Новому году в этом сезоне

Советник управления департамента ЖКХ Москвы Виктория Подкова 30 ноября рассказала «Известиям», как будут украшать столицу к новогодним праздникам.

По ее словам, новогоднее оформление в этом году будет аналогично оформлению прошлого праздничного сезона.

«На территории города будут установлены световые декоративные конструкции и новогодние ели. Традиционно будут украшены и пешеходные, парковые зоны и транспортные узлы. В центре столицы появятся восемь арочных конструкций», — сказала Подкова.

Она уточнила, что новогодних елей в городе будет более тысячи. Их установят коммерческие организации, а также по спонсорской программе и за счет города.

Заместитель начальника отдела учета материальных ценностей Артем Родкин рассказал, что на данном этапе проводятся ремонтные работы.

«Сейчас устраняют дефекты. Допустим, замена ленты. На других конструкциях это покрасочные работы, очистка, восстановление геометрии, если необходимо», — добавил он.

Как пояснил Родкин, после зимних праздников конструкции возвращаются на склад. Затем в конце лета — начале осени начинается определение объемов работ. После ремонта конструкции со склада развозят по заранее установленным адресам, сказал он.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что специалисты приступили к украшению Москвы к новогодним и рождественским праздникам. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, а также имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Бирюков подчеркнул, что за последние годы в городе был сформирован достаточный запас праздничных элементов, это позволяет обеспечить полноценное украшение столицы.

Во время недавнего голосования на «Активном гражданине» москвичи выбрали формат встречи Нового года в Москве. В голосовании приняли участие порядка 300 тыс. человек, более 80% высказались за проведение праздника и нарядное оформление столицы.