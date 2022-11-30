Журналиста из Британии затравили за фразу об «усталости от Украины»
Британский колумнист Джайлс Корен подвергся травле за мартовскую сатирическую публикацию об альтернативных точках зрения на украинский кризис, которые читатели никогда не увидят. Об этом сам обозреватель сообщил в статье для The Times, опубликованной 28 ноября.
«Я всегда беспокоюсь о том, что меня неправильно поймут дебилы <…> и поэтому предельно ясно пояснил, что не придерживаюсь изложенных в статье мнений», — объясняет Корен.
В статье он упомянул об «усталости» Запада от Украины, за что в ответ получил возмущения, обвинения и требования к руководству уволить его на «почве ненависти».
Корен обвинил своих критиков в глупости и безграмотности и подчеркнул, что уже сейчас на всем Западе говорят об усталости от Украины. «Я надеюсь, что все вы <…> точно так же злитесь и сейчас, когда равнодушие и апатия [Запада] стали реальностью», — резюмировал журналист.
23 ноября сообщалось о растущем беспокойстве Киева по поводу возможного снижения интенсивности военной помощи. Как отметили во французской газете Le Monde, западные арсеналы стремительно иссякают, из-за чего страны — поставщики оружия сами нуждаются в срочном пополнении запасов.
19 ноября сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что ввиду истощения запасов оружия и боеприпасов украинские военные потеряли инициативу на поле боя. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения Киеву постепенно снижается, добавил он.
В свою очередь, МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.
Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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