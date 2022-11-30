Британский колумнист Джайлс Корен подвергся травле за мартовскую сатирическую публикацию об альтернативных точках зрения на украинский кризис, которые читатели никогда не увидят. Об этом сам обозреватель сообщил в статье для The Times, опубликованной 28 ноября.

«Я всегда беспокоюсь о том, что меня неправильно поймут дебилы <…> и поэтому предельно ясно пояснил, что не придерживаюсь изложенных в статье мнений», — объясняет Корен.

В статье он упомянул об «усталости» Запада от Украины, за что в ответ получил возмущения, обвинения и требования к руководству уволить его на «почве ненависти».

Корен обвинил своих критиков в глупости и безграмотности и подчеркнул, что уже сейчас на всем Западе говорят об усталости от Украины. «Я надеюсь, что все вы <…> точно так же злитесь и сейчас, когда равнодушие и апатия [Запада] стали реальностью», — резюмировал журналист.

23 ноября сообщалось о растущем беспокойстве Киева по поводу возможного снижения интенсивности военной помощи. Как отметили во французской газете Le Monde, западные арсеналы стремительно иссякают, из-за чего страны — поставщики оружия сами нуждаются в срочном пополнении запасов.

19 ноября сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что ввиду истощения запасов оружия и боеприпасов украинские военные потеряли инициативу на поле боя. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения Киеву постепенно снижается, добавил он.

В свою очередь, МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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