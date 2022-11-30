В Госдуме указали на желание России продолжить диалог с США по ДСНВ

Россия заинтересована в диалоге с США по стратегической стабильности, но политика, которую проводит администрация Белого дома, лишает всяких надежд на взаимопонимание. Об этом 30 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«С одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы пошел переговорный процесс, к этим договоренностям можно было вернуться или достичь новых соглашений. Но та линия, которую проводит сегодняшняя администрация Белого дома, лишает всяких надежд на то, что это возможно. Ситуация может измениться в том случае, если произойдет пересмотр критики США на данном направлении. <…> Вряд ли что-то способно заставить администрацию [президента США Джо] Байдена свои подходы пересмотреть», — приводит слова Новикова «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перенос консультаций по двустороннему Договору между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), заявил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ.

Он добавил, что вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

При этом 28 ноября временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.