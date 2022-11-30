Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД заявили об уважении решения Венгрии о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Лавров указал на необходимость избегать столкновения ядерных держав
Мир
В продуктовых магазинах Киева появилась дерусифицированная «Московская колбаса»
Общество
Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-9 в Перми
Авто
АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем
Политика
Совет Федерации разрешил аптекам заниматься производством лекарств
Политика
В Госдуме указали на желание России продолжить диалог с США по ДСНВ
Мир
Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков из-за нехватки газа
Мир
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Авто
Самые популярные электрокары в РФ американские и немецкие
Мир
В Молдавии одобрили идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике
Мир
В США одобрили намерение ЕС принять девятый пакет санкций против РФ
Сюжет:

В Госдуме указали на желание России продолжить диалог с США по ДСНВ

Депутат Новиков: администрация Белого дома лишает Россию всяких надежд на диалог по стратегической стабильности
0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия заинтересована в диалоге с США по стратегической стабильности, но политика, которую проводит администрация Белого дома, лишает всяких надежд на взаимопонимание. Об этом 30 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«С одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы пошел переговорный процесс, к этим договоренностям можно было вернуться или достичь новых соглашений. Но та линия, которую проводит сегодняшняя администрация Белого дома, лишает всяких надежд на то, что это возможно. Ситуация может измениться в том случае, если произойдет пересмотр критики США на данном направлении. <…> Вряд ли что-то способно заставить администрацию [президента США Джо] Байдена свои подходы пересмотреть», — приводит слова Новикова «Дума ТВ» для «Известий».

Ракетная ревизия: РФ и США значительно продвинулись в переговорах по СНВ-3
Что происходит с последним остающимся договором Москвы и Вашингтона в ядерной сфере

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перенос консультаций по двустороннему Договору между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), заявил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ.

Он добавил, что вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

При этом 28 ноября временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022