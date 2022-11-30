Источник узнал предельную цену ЕС на нефть из России

Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель. Об этом 30 ноября сообщил источник «РИА Новости» в Брюсселе.

«Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже $62, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС», — сообщил он.

Кроме того, по данным источника, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.

«На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря», — добавил собеседник информагентства.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея западных стран о введении потолка цен на российские энергоносители создает крайне опасный прецедент, это не потолок, а дно.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза о введении предложенного «большой семеркой» ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. По данным агентства, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из России в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.