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Самые популярные электрокары в РФ американские и немецкие

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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По итогам 10 месяцев 2022 года россияне приобрели 843 новых электромобиля американских марок, что составило 40,3% от общего объема. На долю немецких брендов пришлось 39,7%, что соответствует 830 экземплярам. Об этом 30 ноября сообщило агентство «Автостат».

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По данным специалистов агентства, 80% всех новых электрокаров, приобретенных в России, принадлежит американским и немецким брендам.

Львиная доля (97%) всех электрокаров из США относится к марке Tesla, хотя встречаются в этом сегменте рынка Ford и Chevrolet. «Немцы» на электротяге представлены более широкой компанией: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и Smart.

Самой значительной группой электромобилей в РФ стали «китайцы». С января по октябрь текущего года новых электромобилей из Китая было куплено более чем 15 различных марок (суммарно 183 машины). Пока их доля составляет на отечественном рынке всего 8,8%, но по прогнозам специалистов, в 2023 году она значительно увеличится.

За 10 месяцев текущего года объем российского рынка новых электромобилей составил 2090 машин. Это на 34% больше, чем в январе–октябре 2021 года.

18 ноября компания «Моторинвест» обнародовала характеристики и цену на новый кроссовер i-JOY российского производства. Цена составит 3 490 000 рублей, но с учетом госсубсидии на модель машина обойдется в 2 565 000 рублей. Электромобиль i-JOY снабжен одним электромотором мощностью 163 л.с. Емкости тяговой батареи 53кВт/ч хватит на то, чтобы проехать на одном заряде 407 км пути. Максимальная скорость электрокара составит 155 км/ч. На момент старта продаж электрокар будет выпускаться в одной богатой комплектации и четырех расцветках кузова: черный, красный, синий (все цвета металлики) и белый неметаллик. Гарантийный период составляет три года или 100 тыс. км пробега.

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