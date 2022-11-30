12 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Новосибирске
В Кировском районе Новосибирска столкнулись два трамвая, в результате пострадали 12 человек. Об этом в среду, 30 ноября, заявили в городской больнице № 34.
«В больницу поступили 12 пострадавших, двое из них — подростки 17 лет», — сказали в медучреждении ТАСС.
Отмечается, что пострадавшие получили ушибы, переломы и черепно-мозговую травму.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, для ликвидации последствий ДТП привлечено 10 человек и три единицы техники.
8 ноября в Таганроге Ростовской области в результате столкновения легкового авто с трамваем пострадал человек. По предварительным данным, 61-летний водитель легкового Volkswagen Polo при повороте не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло ДТП. Водитель иномарки получил различные травмы.
Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.